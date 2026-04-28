昇達科低軌衛星貢獻達八成 首季EPS 3.68元連兩季創新高

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）28日舉行法說會，董事長陳淑敏公布今年第1季來自低軌衛星貢獻營收來到80%，每股純益達3.68元，營收、獲利連兩季創下歷史新高，更樂觀看待第2季營運成長表現。

昇達科今年第1季營收10.2億元，季增22.3%，年增65%，毛利率58%，高於去年同期50.6%，略低於上季的59%，稅後純益2.53億元，季增17%，年增77%，每股純益3.68元。營收、獲利連兩季創歷史新高。

董事長陳淑敏表示，來自低軌衛星貢獻營收季增40%，年增130.5%，貢獻營收占比去年同期的57%提升到80%，顯示低軌衛星高頻通訊需求持續升溫，並成為推升公司營運表現的重要動能。

展望未來，陳淑敏表示，目前訂單能見度約二到三季，毛利率仍以62%至64%為目標，樂觀展望第2季營運表現。

除了衛星地面站及衛星通訊酬載，昇達科近期也達到多項技術里程碑，昇達科表示，光星間鏈路（OISL）相關組件已正式進入量產階段。

昇達科說明，光星間鏈路被視為新世代低軌衛星系統提升資料傳輸效率、強化全球覆蓋能力的重要關鍵技術，昇達科相關組件進入量產，也代表公司在高階衛星通訊元件領域的技術布局，已逐步轉化為實質出貨成果，並進一步強化在國際低軌衛星與航太供應鏈中的關鍵地位。而國外LEO領導企業也發布，將OISL列為低軌星系的重要架構。