威剛財報／首季賺逾三個股本 董座陳立白：全年營運萬馬奔騰

AI需求全面點燃記憶體景氣多頭，記憶體模組大廠威剛（3260）首季獲利強勁爆發，營收與獲利連續第2季改寫歷史新高，單季獲利逼近百億元，不僅已超越去年全年獲利水準，每股稅後純益更一舉衝上30.05元，等於單季賺逾三個股本，全面刷新公司成立25年來獲利紀錄。

威剛首季合併營收261億元，季增64.7%、年增163.4%；在記憶體價格強勢攻漲帶動下，威剛首季毛利率攀升至55.7%的歷史高檔，季增7.3個百分點、較去年同期暴增41.9個百分點；營業利益率47.1%，季增11.7個百分點、年增42.9個百分點；歸屬母公司淨利95.34億元，季增131%、年增1,711%；每股稅後純益30.05元，單季大賺逾三個股本，改寫單季新高，顯示公司不僅受惠報價上揚，也透過庫存布局與產品組合改善，放大本波記憶體多頭循環效益。

威剛董事長陳立白表示，首季亮眼財報只是今年好的開始，2026年全年營運績效將如「萬馬奔騰」。他指出，在多家原廠停產DDR4及DDR5、HBM缺貨效應持續發酵下，今年DRAM供貨將維持吃緊，目前仍看不見任何緩解跡象；NAND Flash也受惠SSD與eSSD需求升溫，供給缺口開始放大，加上傳統硬碟產能至少吃緊三年，儲存應用呈現「無一不缺」的狀態。

展望本季，陳立白強調，本輪由AI驅動的記憶體需求並非短期循環，市場正進入供給面長期吃緊的新常態。公司持續看好記憶體價格向上循環，並將擴大與原廠採購動能。隨著第2季DRAM與NAND Flash合約價漲幅至少40%以上，且NAND Flash下半年可望展現強勁上行力道，威剛已提前拉高備貨水位，預估4月底庫存將超過400億元，6月底目標進一步達500億元。

陳立白表示，以目前接單情況來看，威剛本季營收與整體獲利將持續放大，延續首季強勢動能。除記憶體價格上漲外，公司企業級儲存品牌TRUSTA客戶與產品出貨規模持續增加，電動三輪車與電競遊戲相關需求也明顯起飛，將推動營運從年頭好到年尾。

此外，威剛也積極擴大在AI產業鏈中的角色，投入全球算力中心建置，期望進一步提高AI業務的高利潤含金量，為中長期成長提供新動能。隨DRAM、NAND Flash與企業級儲存需求同步升溫，威剛今年營運可望延續高成長態勢，並帶動整體毛利率穩健向上。