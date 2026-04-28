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再添生力軍 天工精密4月30日登錄創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，天工精密（7416）產業類別為其他，將於4月30日登錄創櫃板。

天工成立於1978年，為專業精密滾動體製造廠商，主要產品包括滾珠、滾柱及各類高精度元件。產品精度誤差控制在0.25 μm以下，廣泛應用於軸承、半導體設備、工具機、汽車與航太等高端領域。公司每年生產約200億顆滾珠、3億顆滾柱，近八成產品直接銷售至德國Schaeffler、Bosch、Continental等國際知名工業大廠，具備穩定的製造與供應能力。

天工持續強化智慧製造能力，於中科二林園區建置4.5公頃智慧工廠，並於2023年投入營運。透過導入自行開發之智慧生產系統，整合全廠機台聯網、製程數據分析及全製程光學檢測技術，實現製造過程即時監控與品質全面把關，有效提升良率與生產效率。在技術研發方面，公司長期投入製程創新與設備開發，並自行建置完整ERP系統，提供即時生產資訊與品質履歷追溯。透過結合統計品管與科學分析方法，持續優化製程穩定度並降低不良率。現階段亦導入生成式AI與Agentic AI技術，深化智慧製造與技術創新，並於後勤營運導入AI應用以提升整體營運效能。

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