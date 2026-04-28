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享溫馨掛牌上市早盤漲近2成 啟動營收成長4引擎

中央社／ 台北28日電

享溫馨今天以每股承銷價30元上市掛牌交易，今天早盤上漲19%，至35.7元，迎接蜜月行情。總經理李奇霖表示，掛牌後將以中北部展店、跨足旅宿業、多元餐飲擴張及科技賦能4大主軸，開啟中長期全新營收成長週期。

聚焦南部市場，享溫馨首創「KTV結合火鍋、鐵板燒」的複合式娛樂餐飲生態系，在台灣KTV產業中獨樹一幟，繳出亮眼的營運成績單。

享溫馨目前全台共有16間KTV據點，主要營運基礎集中南部市場，並以「交通便利核心區、大型停車空間、複合式場景」為核心的標準化展店模式。

享溫馨表示，嘉義店與楠梓店預計2026年第3季開幕，小港店規劃於2027年第4季投入營運。下一步更將鎖定中、北部具發展潛力的商圈，依消費習性、人口結構與商圈條件進行選址，逐步將展店版圖延伸至中北部市場。

在餐飲布局方面，享溫馨擁有南部最大、可容納約200桌的婚宴會館場域，近年並同步發展「御享鐵板燒」與「打享野鍋」等餐飲品牌，今年也承接永慶集團於高雄展覽館超過700桌的尾牙外燴訂單，展現餐飲業務在宴會與外燴市場的接單能力。

李奇霖表示，餐飲業務不只是附加服務，是提升場域使用效率與承接非歡唱需求的重要支撐，透過門市餐飲供應、宴會廳接待與多元場景經營，強化婚宴、聚餐、家庭娛樂與商務聚會等需求，並藉由多品牌策略分散傳統婚宴市場淡旺季波動。

此外，享溫馨表示，將跨足旅宿市場，新品牌「Hotel享」預計2026年第4季在高鐵左營站周邊啟用，鎖定商務與觀光客群。

面對產業趨勢，享溫馨表示，持續優化O2O全通路平台與會員經營機制，包括官網功能擴充、會員分級、點數回饋及消費數據分析等，以提升回購率、會員黏著度與整體營運效率。

營收 餐飲業

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