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新應材3月自結 EPS 1.54元 法人估全年上看近17元
新應材（4749）公布自結財務數字，3月稅後純益1.43億元、年增48.99%，每股獲利（EPS）1.54元，月增27.27%、年增43.93%。分析師表示，對比前次公告自結2月EPS為1.21元，2、3月合計EPS為2.75元，表現優於預期。
法人機構指出，表現優於預期主要由於2月起客戶設備調整帶動特化產品用量提高，受惠半導體代大廠先進製程需求提高趨勢不變。
產品驗證進展方面，先進製程節點推進A16、A14製程進入驗證階段；先進封裝已有一產品通過客戶驗證，將導入客戶全新封裝型態，預計2026年開始貢獻營收。
此外，預估第1季獲利季增，由於客戶上線使用時間提前與一次性洗線（Flush）需求，推升短期出貨；2026全年營收將隨N2放量迎來逾三成的高成長，雖然折舊增加1億元與研發增加1.6億元，高稼動率仍有望支撐毛利率穩步上揚，預估全年EPS為16.9元。
分析師表示，新應材未來焦點為半導體大廠2奈米製程於上半年開始量產，洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）已打入供應鏈；高雄路竹二期廠，預期將供應N3、N2製程材料，產能規劃可滿足客戶至2030年的需求。KrF光阻材料預計2027年完成驗證，2028年量產出貨。
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