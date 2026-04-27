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中光電財報／首季驚見虧損 稅後純損1.19億元、EPS -0.3元
中光電（5371）董事會27日通過今年首季財報，驚見單季稅後純損1.19億元，分別較上季及去年由盈轉虧；每股稅後純損0.3元。這是中光電繼金融海嘯時2008年第4季首次單季虧損後，時隔69季（17年餘）第二度交出單季虧損成績單。
中光電將於28日舉行法說會，目前處於緘默期。屆時，將於法說會中說明首見本業虧損原因。
中光電今年第1季合併營收93.62億元，季減17.1%，年增10.5%，為近三年同期新高。毛利率15.62%，季減2.49個百分點，年減1.91個百分點。其中，影像產品合併營收21.31億元，年減13%；出貨量13.3萬多台，年減18%。節能產品首季合併營收48.54億元，年增25%，出貨量694.38萬片/台，年減1%。
中光電27日股價下跌0.6元，成交量3,489張，收74.5元，呈連三跌走勢。
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