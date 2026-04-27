享溫馨28日開始上市買賣 首五個交易日無漲跌幅限制

中光電（5371）董事會27日決議通過，為提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性，擬依企業併購法第29條等相關法令規定，規劃透過股份轉換方式設立投資控股公司「中光電投資控股股份有限公司」（簡稱「中光電投控」），未來將以投資控股架構統籌集團各項事業發展。股份轉換基準日預計在115年9月3日，以中光電投控普通股為對價，股東以每1股普通股換發中光電投控的普通股1股。

2026-04-27 20:42