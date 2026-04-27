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享溫馨28日開始上市買賣 首五個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所公告，享溫馨（7760）已公開發行普通股股票自28日開始上市買賣。圖／本報資料照片
證交所公告，享溫馨（7760）已公開發行普通股股票自28日開始上市買賣。圖／本報資料照片

臺灣證券交易所公告，享溫馨（7760）已公開發行普通股股票自28日開始上市買賣，享溫馨企業股份有限公司係初次上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

享溫馨普通股數量有60,000,000股、現金增資股款繳納憑證6,048,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎享溫馨企業股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 http://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

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