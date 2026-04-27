中光電董事會決議成立「中光電投控」 強化集團治理、支持多元事業

中光電（5371）董事會27日決議通過，為提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性，擬依企業併購法第29條等相關法令規定，規劃透過股份轉換方式設立投資控股公司「中光電投資控股股份有限公司」（簡稱「中光電投控」），未來將以投資控股架構統籌集團各項事業發展。股份轉換基準日預計在115年9月3日，以中光電投控普通股為對價，股東以每1股普通股換發中光電投控的普通股1股。

中光電發言人溫慧萍與財務長何新斌27日出席櫃買中心重訊記者會，說明董事會決議。

因應事業多元化推動集團架構優化

隨著近年來集團新創事業發展與業務逐步多元化，各事業單位於產業特性、發展階段、資本需求及營運模式上皆呈現不同的發展需求與策略重點。為提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性，公司將規劃導入投資控股架構，以強化集團治理並建立更清晰、更具彈性的事業管理模式。

股份轉換方式設立投控公司股東權益不受影響本次架構調整將透過股份轉換方式進行，由新設之中光電投控作為母公司，中強光電股東將依 1：1 的股份轉換比例取得中光電投控股份，股東持股數量、比例及權益不受影響。

股份轉換完成後，中光電投控將成為上櫃掛牌交易主體，而中強光電公司將成為中光電投控之100%持有子公司。公司表示，本次組織架構調整主要為企業治理及策略管理優化，集團現有主要業務與營運將維持正常運作，預期不會對整體財務業務造成重大影響。

強化治理架構 提升資源運用效率

中強光電表示，未來透過投資控股架構，集團將可建立更清晰的事業組織與績效評估機制，使各事業單位的營運成果及獲利貢獻更加透明，並有助於提升資源運用效率與投資回報，以支持各事業在不同發展階段的成長需求。

中強光電強調，本次組織架構調整旨在強化集團長期競爭力與治理效率，並持續為股東創造長期價值。