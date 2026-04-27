立盈轉上櫃 蜜月行情甜

半導體製程廢氫氟酸與氟化鈣汙泥處理商立盈（7820）昨（27）日以每股120元上櫃掛牌交易，終場上漲24元，漲幅20%，收在144元，啟動新股掛牌蜜月行情。

立盈以中科零廢中心及南科創生中心作為雙核心擴產據點，並推進循環經濟商模由煉鋼助熔劑應用的1.0，升級至回供半導體的2.0，進一步朝原製程閉路回收的3.0邁進，目標成為電子級特化品供應安全鏈關鍵一環。

隨著AI、5G、雲端、自駕車與人型機器人等應用加速落地，國內外電子大廠對2奈米、3奈米甚至埃米級先進製程需求升溫，帶動高階製程量產規模擴大，推升廢氫氟酸與氟化鈣汙泥等製程廢棄物產出量明顯增加，資源再生與循環處理需求隨之放大。

立盈董事長陳俊琦表示，該公司的競爭優勢在於系統化、標準化的再利用流程，可提升廢氫氟酸及氟化鈣汙泥再利用效率，並降低整體操作風險；秉持「減廢最大量」的管理原則，協助半導體、TFT、太陽能及氟化工等產業客戶妥善處理製程廢棄物，同時讓煉鋼業者可在短時間取得高品質資源再生的綠色人造螢石，兼顧降低碳足跡等ESG需求。