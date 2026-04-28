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鐳洋黑鳶2號 完成通聯

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

鐳洋科技（6980）承接國家太空中心（TASA）新創追星立方衛星計畫所開發的第二顆8U物聯網立方衛星「黑鳶2號」（Black Kite-2），昨（27）日宣布，入軌後順利完成衛星與地面站通聯任務。

相較前一代，「黑鳶2號」軌道高度由約510公里提升至約590公里，使衛星在不同軌道條件下累積更具代表性的在軌運行數據，作為後續系統優化與任務設計的重要依據。

鐳洋指出，「黑鳶2號」入軌後約20分鐘內，即成功接收beacon訊號，通聯建立時間較首顆衛星明顯提前，反映團隊在任務準備與衛星操作流程上更為成熟。

現階段「黑鳶2號」已與多個海外地面站維持穩定連線，顯示整體通訊鏈路與系統整合能力具備良好延續性與可靠性。目前已進入姿態控制（ADCS）調整階段，逐步建立穩定的衛星姿態，待姿態控制穩定後，將依序展開酬載的在軌驗證，確認通訊功能於實際軌道環境中的運作表現與應用潛力。

太空 衛星 科技

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