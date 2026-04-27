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唐榮第1季 EPS 0.33元 營運增溫
不銹鋼上游廠唐榮（2035）昨（27）日公布今年第1季財報，單季稅後純益1.14億元、每股純益（EPS）0.33元，唐榮董事長趙健在實現轉虧為盈承諾，營運逐步回到正軌。
法人分析，全球不銹鋼產業低迷的大環境中，唐榮董事長趙健在強化改革，公司治理到位，產銷能量展現成果，歷經長期虧損後重新回到獲利模式，經營韌性受到市場矚目。
唐榮第1季合併營收24.7億元，營業毛利1.04億元，稅後純益1.14億元。資產負債方面，第1季期末總資產178億元、總負債154億元，股東權益23億元，財務結構維持穩定。
法人指出，近年唐榮營運面臨嚴峻挑戰，尤其2025年不銹鋼市場受到全球需求疲弱、價格下滑影響，產業景氣壓力沉重。
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