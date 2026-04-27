快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

唐榮第1季 EPS 0.33元 營運增溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

不銹鋼上游廠唐榮（2035）昨（27）日公布今年第1季財報，單季稅後純益1.14億元、每股純益（EPS）0.33元，唐榮董事長趙健在實現轉虧為盈承諾，營運逐步回到正軌。

法人分析，全球不銹鋼產業低迷的大環境中，唐榮董事長趙健在強化改革，公司治理到位，產銷能量展現成果，歷經長期虧損後重新回到獲利模式，經營韌性受到市場矚目。

唐榮第1季合併營收24.7億元，營業毛利1.04億元，稅後純益1.14億元。資產負債方面，第1季期末總資產178億元、總負債154億元，股東權益23億元，財務結構維持穩定。

法人指出，近年唐榮營運面臨嚴峻挑戰，尤其2025年不銹鋼市場受到全球需求疲弱、價格下滑影響，產業景氣壓力沉重。

EPS 董事長 營收

延伸閱讀

寶雅財報／首季獲利年增超過二成 EPS 9.3元、創單季新高

旺宏財報／首季轉盈EPS 0.9元 產品價格回升推升毛利率至40.8%

獲利進入上升循環 法人調高宏捷科目標價

台股動能強 衝向43,000點…台積上檔還有空間

相關新聞

鐳洋黑鳶2號 完成通聯

鐳洋科技（6980）承接國家太空中心（TASA）新創追星立方衛星計畫所開發的第二顆8U物聯網立方衛星「黑鳶2號」（Black Kite-2），昨（27）日宣布，入軌後順利完成衛星與地面站通聯任務。

廌家科技 4月28日登興櫃

低軌衛星連接器廠廌家科技（7915）將在今（28）日登錄興櫃，公司表示，持續深化低軌衛星布局，並將航太級技術延伸至量子運算、無人機、機器人及高階醫療設備等領域，打造多元化應用版圖。

金麗科3月 EPS -0.18元 拚 HPC 應用

金麗科（3228）遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結3月歸屬母公司業主淨損1,256萬元，每股淨損0.18元。

立盈轉上櫃 蜜月行情甜

半導體製程廢氫氟酸與氟化鈣汙泥處理商立盈（7820）昨（27）日以每股120元上櫃掛牌交易，終場上漲24元，漲幅20%，收在144元，啟動新股掛牌蜜月行情。

鑫科第1季 EPS 0.26元

特殊合金材料商鑫科（3663）董事會昨（27）日通過今年首季稅後純益2,812萬元，年增二倍；每股稅後純益0.26元。

聚恆5月轉掛創新板

太陽能系統整合商聚恆（4582）昨（27）日舉辦創新板上市前記者會，董事長周恒豪表示，公司目前在手訂單超過76億元，今年案場開工量也比往年增加，營收、獲利將雙位數成長，展望樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。