唐榮第1季 EPS 0.33元 營運增溫

低軌衛星連接器廠廌家科技（7915）將在今（28）日登錄興櫃，公司表示，持續深化低軌衛星布局，並將航太級技術延伸至量子運算、無人機、機器人及高階醫療設備等領域，打造多元化應用版圖。

2026-04-28 00:12