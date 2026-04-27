寶雅第1季獲利創新高

寶雅（5904）昨（27）日公告首季財報，第1季毛利率45.13%，年增0.68個百分點，營業利益12.3億元，年增27.8%，營業利益率17.34%，年增2個百分點，稅後純益9.9億元，年增26.2%，單季每股純益9.3元，創下單季歷史新高。

寶雅表示，第1季財報表現亮眼，主要來自檔期帶動與商品結構優化雙重推升，農曆年節期間在新春刮刮卡等促銷活動刺激下，成功放大來客數與客單表現；同時，美妝與保養品在季節交替及醫美需求支撐下銷售持續增溫，成為帶動業績成長的重要支柱。

此外，公司持續調整商品組合與強化門市陳列效率，並結合POYA APP與會員經營機制，提升回購率與消費體驗，帶動整體營收與獲利同步成長。截至上月底，全台共有473家寶雅。

此外，寶雅持續強化美妝品類深度，導入韓系彩妝品牌3CE，以專櫃型態進駐門市並設立品牌旗艦櫃，首站落腳台北忠孝復興店，並同步於POYA BUY開設線上旗艦館，串聯線上線下通路。相較過往以單品陳列為主，此次透過完整品牌視覺與動線規劃，結合底妝、眼彩與唇彩等全系列商品開放試用，並設置試妝空間，提升消費者體驗層次，強化門市吸客能力與美妝品類競爭力。

展望後市，寶雅規劃2026年維持約50家淨展店目標，展店動能將集中在下半年釋出，預估今年可望順利突破500店大關，並持續擴大美妝店布局，推升整體營運效率。在新展店與改裝雙引擎帶動下，預期同店銷售可維持穩健成長，隨著高坪效店型比重提高，加上自有品牌與電商規模擴大，毛利率與營業利益率有望續處高檔，支撐整體營運穩健向上。

為提升門市營運效率，寶雅也持續導入自助結帳設備，目前已於約50家門市上線，並規劃2026年將新增至100家門市導入，有助降低人力需求、提升作業效率，支撐營業利益率維持穩健。