太陽能系統整合商聚恆（4582）昨（27）日舉辦創新板上市前記者會，董事長周恒豪表示，公司目前在手訂單超過76億元，今年案場開工量也比往年增加，營收、獲利將雙位數成長，展望樂觀。

聚恆預計5月下旬興櫃轉創新板上市，為國內綠能族群再添生力軍。聚恆成立於1998年，為國內最早投入太陽能光電系統工程的EPC業者之一，累積超過600件屋頂型案件、建置容量突破350MW。

其中，聚恆最具代表性的實績涵蓋全台首件私人土地變更案「心忠學甲太陽能電廠」（約76MW）及全台首件大型漁電共生案「志光七股案」（約85MW），擁有從開發到掛表的一條龍整合能力。

周恒豪指出，目前公司EPC在手訂單超過76億元，全台已有五處儲能案場上線運轉，二處完成能力測試待上線，三處建置中；累計建置容量達40.7 MW，並取得液冷型電池系統VPC認證，今年估計開工案場也會比過去增長。