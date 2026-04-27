安勤推醫療 AI 新品

工業電腦廠安勤（3479）持續搶攻醫療商機，昨（27）日宣布推出醫療AI系統產品。

安勤表示，此次產品布局以「臨床應用落地」為核心，鎖定手術輔助、醫療影像AI診斷與遠距醫療等關鍵場域需求，法人看好，隨新品上市，有望為安勤營運增添新動能。

隨著AI於醫療影像分析、手術導航與即時病患監測等應用快速發展，市場對於兼具「高算力、低延遲且符合醫療法規」的運算平台需求持續攀升。安勤透過MAB-T690與MAB-T660D前後端協同架構，協助醫療機構從AI試驗階段邁向大規模臨床部署，建立可擴展且穩定的智慧醫療運算基礎。

系統架構上MAB-T690作為醫療AI系統的後端運算核心，專為高負載應用場景設計，可視為整體架構中的「AI大腦」。系統支援NVIDIA RTX Pro 5000系列高階GPU，並具備雙GPU擴充能力，可針對AI推論、影像處理、3D重建與資料運算等任務進行分流，避免資源競爭，提升運算效率。

安勤指出，其強大算力可支援大型AI模型訓練、多模態醫療資料整合（影像與電子病歷）以及高解析度CT與MRI影像分析，特別適合部署於醫院資料中心、AI影像分析平台與研究機構，成為推動醫療數位轉型的重要運算支柱。

醫療應用為安勤業績最大來源，2025年醫療占比達27%，近年呈現穩定增長，醫療業務去年成長兩成後，預計2026年也有機會維持相同動能。針對醫療業務，安勤總經理張嘉哲先前表示，HPC伺服器未來出貨非常樂觀。