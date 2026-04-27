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精誠金融 5月底上櫃

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

精誠集團旗下小金雞精誠金融（7819）預計5月底掛牌上櫃，總經理黃華勇看好，零售支付線上線下融合（Online merge Offline，OMO）的刷卡機商機將會在今年開始逐步爆發，且未來三年需求將持續擴大，成為精誠金融當前最主要的營運動能。

精誠金融董事長楊世忠指出，「OMO零售一條龍」儼然是支付產業的終極型態，在台灣能夠完成OMO部署，且技術含量最高的就是精誠金融，看好公司今年營運展望。

據了解，精誠金融的前身嘉利科技創立於西元2000年，長年雄踞刷卡機端末設備市場龍頭地位，目前這家公司擁有第三方支付營運平台並自行開發系統，同時也有線下多元自收單刷卡機開發及運營的能力，被視為OMO支付的領導者。

黃華勇指出，精誠金融目前是刷卡機系統龍頭，也是信用卡機維護營運市占王，觀察零售商店正趨向於將開立發票機、刷卡機等多功能支付整合，目前非現金支付需求不斷成長，除信用卡、電子支付之外，悠遊卡、一卡通等電子票證市場規模也不斷成長，看好未來精誠金融在OMO的商機規模，預期相關商機可望在今年下半年開始進入爆發潮，且商機在未來三年將持續擴大。

黃華勇表示，公司代理刷卡機主要有安卓及Linux等兩大架構系統，由於刷卡機升級趨勢明確，後續將可望陸續升級至安卓架構的刷卡機，這當中可望衍生30萬部刷卡機市場商機。

精誠

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