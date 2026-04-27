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旅天下大步躍進日本
雄獅集團旗下旅行社旅天下（6961）加速海外布局，昨（27）日宣布啟動「大步躍進日本計畫」，將以全資方式設立「日本Uni控股公司（Uni Holding）」，作為進軍日本市場的營運樞紐。
旅天下並規劃攜手在地旅行社星虎合資成立新公司「UNITIGER」，透過在地結盟與控股架構運作，強化日本市場資源整合與營運彈性，海外版圖邁向新階段。
旅天下積極推動「整合式旅遊平台」概念，此次與星虎旅行社的結盟，主要看中其在日本在地深耕的雄厚實力。星虎旅行社成立於2018年，由旅居日本多年的專業團隊創立，秉持「獨特、創新」的核心價值，在日本競爭激烈的旅遊市場中，以高品質客製化行程脫穎而出。
雙方新成立的合資公司命名為「UNITIGER」，象徵著兩大品牌力量的匯聚，以及雙方對「創新產品」開發的高度共識。
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