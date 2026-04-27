唐榮財報／首季EPS 0.33元 董座趙健在實現轉虧為盈承諾、市場按讚

不銹鋼上游廠唐榮（2035）27日公布今年第1季財報，單季稅後純益1.14億元、每股稅後純益0.33元，唐榮董事長趙健在實現轉虧為盈承諾，營運逐步回到正軌。

法人分析，全球不銹鋼產業低迷的大環境中，唐榮董事長趙健在強化改革，公司治理到位，產銷能量展現成果，歷經長期虧損後重新回到獲利模式，經營韌性受到市場矚目。

唐榮第1季合併營收24.7億元，營業毛利1.04億元，稅後純益1.14億元。資產負債方面，第1季期末總資產178億元、總負債154億元，股東權益23億元，財務結構維持穩定。

法人指出，近年唐榮營運面臨嚴峻挑戰，尤其2025年不銹鋼市場受到全球需求疲弱、價格下滑影響，產業景氣壓力沉重。

面對市場蕭條，趙健在於馬年春節前的尾牙宴上，召集經營團隊上台，公開表示將在2026年第1季或第2季初，達成轉虧為盈，當時台下許多不銹鋼業多有討論，認為虧轉盈是嚴峻的挑戰。

如今，趙健在拿出實際成績單，快速掌握產業環境轉變的契機，成功帶動營運快速回升，順利實現承諾，令市場刮目相看。

上市不銹鋼廠主管表示，不銹鋼產業出現回暖跡象，關鍵原料鎳價走升，推升不銹鋼報價上調，市場信心逐步恢復。

隨著「成本推升」效益擴大，有利鋼廠改善毛利，成為唐榮首季迅速轉盈的重要原因之一。

除了外部環境改善，內部調整同樣是關鍵。趙健在上任後，持續推動成本控制與產品結構優化，強化高附加價值產品比重，同時提升產線效率與接單品質。在市場低迷期間，透過降低庫存風險與精準接單，成功縮小虧損幅度，為堆疊獲利奠定基礎。

此外，唐榮營收雖仍呈現年減趨勢，但跌幅已逐步收斂，顯示需求正在築底回溫。法人認為，當價格回升與需求修復同步發生時，營收與獲利將出現更明顯的彈升。

展望後市，不銹鋼產業仍具有動能，但市場仍提醒需留意風險，包括終端需求復甦速度、鎳價波動以及地緣政治變數。若需求未能跟上價格，鋼價可能出現震盪，影響短期獲利表現。