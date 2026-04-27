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精誠金融5月下旬上櫃 看好開店換機與支付整合商機

中央社／ 台北27日電

精誠資訊持股63.73%的刷卡機廠商精誠金融，將於今年5月下旬掛牌上櫃。總經理黃華勇表示，今年看好開店潮、刷卡機升級帶來的換機潮、聚合支付整合商機，今年營運有望優於去年。

精誠金融前身為2000年成立的嘉利科技，長年深耕刷卡機終端設備市場，擁有第三方支付營運平台並自行開發系統，同時也具備線下多元自收單刷卡機開發及運營的能力。

黃華勇今天在媒體交流會指出，以產品營收占比來看，刷卡機端末設備占4成，刷卡機維運占3成，信用卡相關系統建置占3成。精誠金融2025年營收為新台幣5.31億元，本期淨利為6381萬元，年增14%，每股純益（EPS）為2.91元。

他說，精誠金融有5大優勢，包括擁有自行開發的第三方支付系統、自行開發的多元自收單刷卡機、信用卡系統建置能量、自行開發OMO型態的電子發票加值平台、刷卡機軟體開發認證及全台端末設備維運團隊。

談到未來展望，他表示，今年全台將開設多家大型購物商場，將採取與POS（銷售時點情報系統）廠商生態合作策略，精誠金融有望受惠開店潮商機，帶動刷卡機需求。另外是刷卡機升級商機，包括從傳統LINUX升級Android智慧型刷卡機。

他也看好聚合支付整合商機，將EMV（通過國際金融互聯互通安全支付標準）信用卡、TWQR（QRCode共通支付標準）、電子發票、電子簽單等服務整合在同一台刷卡機中，並以軟體複製優勢快速拓展市場。

他表示，看好短期即能透過複製銷售、代理跨售策略，帶動營收挹注並推升獲利成長，中長期在生態合作逐步發酵下，進一步強化營收規模與獲利動能。

信用卡 營收 市場

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