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富喬本業穩健 業外砸逾3億元加碼台積電190張

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
富喬先前召開股東常會，富喬董座張元賓先前已預告，公司將持續增強核心競爭力。公司／提供
富喬先前召開股東常會，富喬董座張元賓先前已預告，公司將持續增強核心競爭力。公司／提供

富喬（1815）本業穩健之際，27日公告業外砸逾3億元加碼台積電（2330）190張均價新台幣1,677.89元。

富喬公告，公司一年內累積取得台積電股票達新台幣三億元以上。交易日期：114/7/3~115/4/27核決層級：董事長核決民國115年4月27日數量：190,000股每單位平均取得價格：新台幣1,677.89元總金額：新台幣318,798,329元。

富喬累計持有台積電數量：145,000股，累計持有金額：248,590,678元，累計持股比例：0.00056%。占總資產比例：7.50%，占股東權益比例：10.43%，營運資金：3,708,793仟元，富喬說明取得或處分之具體目的：短期投資。

台積電 富喬 新台幣

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