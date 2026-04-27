富喬本業穩健 業外砸逾3億元加碼台積電190張

立盈（7820）27日以每股承銷價120元上櫃掛牌交易，搶攻半導體製程廢氫氟酸與氟化鈣污泥的資源再生商機。立盈以中科零廢中心及南科創生中心作為雙核心擴產據點，並推進循環經濟商模由煉鋼助熔劑應用的1.0，升級至回供半導體的2.0，進一步朝原製程閉路回收的3.0邁進，目標成為電子級特化品供應安全鏈的關鍵一環。

2026-04-27 11:40