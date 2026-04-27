廌家科技將於4月28日登錄興櫃

廌家科技（7915）為主要專注於衛星、工業、醫療及汽車應用之高效能連接器、線纜組件與電池模組的設計與製造，產品應用於低地球軌道（LEO）衛星、工業、醫療及汽車等高可靠度領域。該公司將於4月28日登錄興櫃。

廌家成立於民國111年9月28日，董事長為游素冠女士，主要專注於高頻高速傳輸元件、線纜連接模組以及低軌衛星電池模組之設計、研發與製造，其產品具備高頻寬、高可靠度及耐極端環境（低至零下270度）等特性，廣泛應用於低軌衛星通訊、量子運算、AI資料中心、醫療設備及車用電子等高成長產業。公司透過材料選擇、訊號設計與製程整合能力，打造在高速傳輸與嚴苛環境下仍能穩定運作的關鍵元件，成功建立技術門檻與競爭優勢。截至115年3月底止，實收資本額為4.01億元。

廌家民國113及114年度合併營業收入分別為7,250.3萬元及5.88億元，合併稅後純益分別為1,091.1萬元及1.76億元，每股盈餘則分別為0.39元及4.69元，合併營業收入及合併稅後純益成長率分別為711.18%及1,519.36%，毛利率維持高毛利，顯示公司產品具備高附加價值與良好獲利能力，營運績效表現亮眼。

隨著全球低軌衛星產業由實驗階段邁向商業化部署，加上AI、高速運算及量子科技快速發展，對高頻高速傳輸與高可靠度電源模組的需求將持續攀升，公司已與國際衛星大廠建立長期合作關係，並參與關鍵線材與電池模組供應，同時亦投入量子運算低溫線纜技術開發，積極卡位下一世代科技應用市場。

在競爭優勢方面，廌家具備高度垂直整合能力，能整合連接器、線材、電控系統、熱管理與結構設計，提供一站式解決方案，並有效縮短產品開發時程與提升客戶黏著度。此外，公司聚焦高毛利與高技術門檻產品，使其在市場競爭中維持穩定獲利與差異化定位。

展望未來，廌家將持續深化低軌衛星產業布局，並將航太級技術延伸至量子運算、無人機、機器人及高階醫療設備等領域，打造多元化應用版圖。公司亦將持續投入研發資源，提升產品技術層級與製造能力，朝向成為全球高階傳輸元件與衛星通訊模組領導供應商之目標邁進。