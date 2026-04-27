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聚恆擬5月下旬創新板上市 今年營收估增高雙位數

中央社／ 台北27日電

太陽光電廠聚恆預計5月下旬創新板上市，暫定每股承銷價26元，今年第1季營收新台幣2.42億元，年增116.02%，董事長周恒豪表示，今年總營收可望成長高雙位數水準。

聚恆今天舉行媒體交流會，總經理周曉艷說，聚恆成立於1998年4月，以太陽能工程統包（EPC）服務業務為大宗，營收比重達85%，儲能工程服務業務營收比重約8%，維運服務業務營收比重約2%。

聚恆2025年營收12.3億元，年增33%，歸屬母公司淨利1.02億元，每股純益1.54元。2026年第1季營收2.42億元，年增116.02%。

周恒豪表示，聚恆過去10年僅2024年營運虧損，其餘皆維持獲利，主要是受惠客源穩定，此外，持有大亞綠能15%股權，可以挹注穩定獲利。

周恒豪指出，目前EPC在手訂單金額超過76億元，包括外交部標案帛琉案場、學甲升壓站等，預期今年營收可望成長高雙位數水準。隨著早期EPC逐漸步入收費保固，維運業務可望為營運注入成長動能。

除台灣市場外，周恒豪說，聚恆將拓展東南亞市場，今年4月成立越南子公司，初步鎖定台商越南廠房屋頂案場為主，目前與2家客戶接洽中，規模約6MW至7MW。

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