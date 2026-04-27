立盈搶半導體資源再生商機 上櫃首日最高漲33%

立盈搶攻半導體製程廢氫氟酸與氟化鈣污泥的資源再生商機，今天以每股承銷價120元上櫃掛牌交易，盤中高點衝高至160元，漲幅33.33%；終場以144元作收，上漲24元，漲幅為20%。

立盈說明，以中科零廢中心及南科創生中心作為雙核心擴產據點，並推進循環經濟商模由煉鋼助熔劑應用的1.0，升級至回供半導體的2.0，進一步朝原製程閉路回收的3.0邁進，目標成為電子級特化品供應安全鏈的關鍵一環。

立盈指出，隨著人工智慧（AI）、5G、雲端、自駕車與人型機器人等應用加速落地，國內外電子大廠對2奈米、3奈米甚至埃米級先進製程需求升溫，帶動高階製程量產規模擴大，也將推升廢氫氟酸與氟化鈣污泥等製程廢棄物產出量明顯增加，資源再生與循環處理需求隨之放大。

立盈董事長陳俊琦表示，立盈的競爭優勢在於系統化、標準化的再利用流程，可提升廢氫氟酸及氟化鈣污泥再利用效率，並降低整體操作風險；秉持「減廢最大量」的管理原則，協助半導體、液晶顯示器、太陽能及氟化工等產業客戶妥善處理製程廢棄物，同時讓煉鋼業者可在短時間取得高品質資源再生的綠色人造螢石，兼顧降低碳足跡等ESG（環境保護、社會責任、公司治理）需求。

陳俊琦指出，為因應先進製程推升的廢棄物增量，以及客戶端日益嚴格的ESG與循環經濟要求，立盈近年進入高速擴產階段。立盈2013年氟化鈣污泥再利用月處理量約200噸；2024年將平鎮廠技術模式複製至中科零廢中心，中科廠於2024年8月開始試產、11月啟用，單一廠區新增年產能1萬8000噸（折合月產能約1500噸）。

另外，隨新產能逐步開出，2024年底至2025年上半年立盈合併月處理量已達3300噸，較2013年大增1550%，產能擴張動能明顯。

除中科擴產外，立盈已於2025年第4季進駐南科聯電創生中心廠區並啟動試產，2026年起南科產能加入後，立盈氟化鈣月處理量再推升至3800噸。2013至2025年間，立盈循環經濟技術服務整體產能累計成長達1800%，顯示在半導體供應鏈「零廢」趨勢下，產能與技術量能同步拉升，並可望支撐後續半導體客戶處理量能的擴大。

在產能擴張的同時，陳俊琦指出，立盈推動產線智慧化升級。在中科廠建置首套「智慧化連續式生產線」，可串聯投料、製程至裝袋出貨的自動化流程，有助提升產線稼動率與生產品質穩定度。

陳俊琦表示，目前以煉鋼助熔劑的人造螢石供應鏈做為基本盤，進一步挑戰「廢酸純化後回饋原廠降階使用」，最終目標則是「回到原製程閉路回收」。同時，立盈投入高純度氟化鈣（CaF2）與其他非有機化學品回收，擴大產品組合，提升單一客戶平均營收貢獻與長約合作深度。