寶雅財報／首季獲利年增超過二成 EPS 9.3元、創單季新高

寶雅（5904）27日公告首季財報，第1季營收70.95億元，年增12.7%，毛利率45.13%，較去年同期增0.68個百分點，營業利益12.3億元，年增27.8%，營業利益率17.34%，較去年同期提升2個百分點，稅後純益9.9億元，年增26.1%，單季每股純益9.3元，創下單季歷史新高。

寶雅表示，第1季主要受惠於季節轉換帶動的保養需求升溫，加上消費者對肌膚管理意識提升，使保濕修護、換季舒敏等相關品類銷售動能明顯增強。同時，寶雅持續強化商品力與話題操作，透過引進醫美級保養品牌與獨家新品，並搭配檔期活動如「粉耀醫美節」，成功帶動來客與客單提升。

展望後市，寶雅規劃2026年維持約50家淨展店目標，展店動能將集中在下半年釋出，預估今年可望順利突破500店大關，並持續擴大美妝店布局，推升整體營運效率。在新展店與改裝雙引擎帶動下，預期同店銷售可維持穩健成長，隨著高坪效店型比重提高，加上自有品牌與電商規模擴大，毛利率與營業利益率有望續處高檔，支撐整體營運穩健向上。

為提升門市營運效率，寶雅也持續導入自助結帳設備，目前已於約50家門市上線，並規劃2026年將新增至100家門市導入，有助降低人力需求、提升作業效率，支撐營業利益率維持穩健表現。

寶雅表示，今年除了將持續優化美妝門市布局，也將持續聚焦年輕族群與核心消費者，目標帶動營收成長，同時調整商品結構、提升自有品牌估比，並透過數位會員經營與精準行銷強化顧客黏著度。由於市場環境的變化及科技進步使消費行為隨之改變，消費者偏好更快速、更便利的購物體驗，零售產業界線模糊化，全通路服務及OMO布局已成為零售產業主要發展趨勢。