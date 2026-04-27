快訊

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

寶雅財報／首季獲利年增超過二成 EPS 9.3元、創單季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅規劃2026年維持約50家淨展店目標。示意圖／聯合報系資料照
寶雅規劃2026年維持約50家淨展店目標。示意圖／聯合報系資料照

寶雅（5904）27日公告首季財報，第1季營收70.95億元，年增12.7%，毛利率45.13%，較去年同期增0.68個百分點，營業利益12.3億元，年增27.8%，營業利益率17.34%，較去年同期提升2個百分點，稅後純益9.9億元，年增26.1%，單季每股純益9.3元，創下單季歷史新高。

寶雅表示，第1季主要受惠於季節轉換帶動的保養需求升溫，加上消費者對肌膚管理意識提升，使保濕修護、換季舒敏等相關品類銷售動能明顯增強。同時，寶雅持續強化商品力與話題操作，透過引進醫美級保養品牌與獨家新品，並搭配檔期活動如「粉耀醫美節」，成功帶動來客與客單提升。

展望後市，寶雅規劃2026年維持約50家淨展店目標，展店動能將集中在下半年釋出，預估今年可望順利突破500店大關，並持續擴大美妝店布局，推升整體營運效率。在新展店與改裝雙引擎帶動下，預期同店銷售可維持穩健成長，隨著高坪效店型比重提高，加上自有品牌與電商規模擴大，毛利率與營業利益率有望續處高檔，支撐整體營運穩健向上。

為提升門市營運效率，寶雅也持續導入自助結帳設備，目前已於約50家門市上線，並規劃2026年將新增至100家門市導入，有助降低人力需求、提升作業效率，支撐營業利益率維持穩健表現。

寶雅表示，今年除了將持續優化美妝門市布局，也將持續聚焦年輕族群與核心消費者，目標帶動營收成長，同時調整商品結構、提升自有品牌估比，並透過數位會員經營與精準行銷強化顧客黏著度。由於市場環境的變化及科技進步使消費行為隨之改變，消費者偏好更快速、更便利的購物體驗，零售產業界線模糊化，全通路服務及OMO布局已成為零售產業主要發展趨勢。

寶雅

延伸閱讀

旺矽、新應材 押長天期

智慧經營／漢來美食董事長林淑婷：AI賦能 優化食材運用

相關新聞

聚恆掛創新板 每股承銷價暫定26元

聚恆（4582）將於28日舉辦創新板上市前業績發表會。該公司深耕綠能28年，挾太陽能EPC、儲能工程、維運服務與轉投資收益四路並進優勢，持續卡位台灣能源轉型商機。公司去年第4季單季EPS 1.36元，3月營收5,660.5萬元，年增28.03%，第1季累計營收2.42億元，年增116.02%，表現亮眼，顯示公司已渡過低谷期，營運蓄勢待發；暫定每股承銷價26元。

廌家科技將於4月28日登錄興櫃

廌家科技（7915）為主要專注於衛星、工業、醫療及汽車應用之高效能連接器、線纜組件與電池模組的設計與製造，產品應用於低地球軌道（LEO）衛星、工業、醫療及汽車等高可靠度領域。該公司將於4月28日登錄興櫃。

寶雅財報／首季獲利年增超過二成 EPS 9.3元、創單季新高

寶雅（5904）27日公告首季財報，第1季營收70.95億元，年增12.7%，毛利率45.13%，較去年同期增0.68個百分點，營業利益12.3億元，年增27.8%，營業利益率17.34%，較去年同期提升2個百分點，稅後純益9.9億元，年增26.1%，單季每股純益9.3元，創下單季歷史新高。

立盈中科、南科雙引擎齊發 智慧化產線同步提升稼動率

立盈（7820）27日以每股承銷價120元上櫃掛牌交易，搶攻半導體製程廢氫氟酸與氟化鈣污泥的資源再生商機。立盈以中科零廢中心及南科創生中心作為雙核心擴產據點，並推進循環經濟商模由煉鋼助熔劑應用的1.0，升級至回供半導體的2.0，進一步朝原製程閉路回收的3.0邁進，目標成為電子級特化品供應安全鏈的關鍵一環。

波若威、華星光衝刺 CPO

共同封裝光學（CPO）推動光通訊升級發展趨勢確立，波若威（3163）、華星光、光環等台灣相關供應鏈都已準備就緒。法人看好，隨著台積電CPO今年量產，光通訊廠搭配使用的光纖陣列（FAU）及連續波雷射（CW Laser）等關鍵元件商機同步起飛，台灣相關業者都有望分食商機。

中美晶旗下晶化科技攻 ABF 關鍵材料 後市俏

中美晶（5483）集團搭上ABF關鍵材料增層膜大缺料與晶圓防翹曲趨勢大商機，旗下晶化科技掌握ABF增層膜及晶圓翹曲調控膜等關鍵產品與技術，後市看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。