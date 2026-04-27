獲利進入上升循環 法人調高宏捷科目標價

宏捷科（8086）受益手機PA產業景氣轉佳及陸系供應鏈滲透率提升，加上無人機Wi-Fi、數據通訊、LiDAR及太陽能等新業務開始陸續貢獻，法人預期2026年獲利明顯成長，法人調高獲利預估、評價及目標價。

法人分析，宏捷科第1季營運淡季不淡，主因在於韓系手機客戶拉貨優於預期，以及無人機Wi-Fi PA新需求挹注，預估第2季隨安卓陣營啟動手機備貨周期、韓系手機客戶拉貨延續，及美系fabless客戶出貨進一步放量，營收可望穩健季增。

展望2026年，雖然記憶體價格暴漲，影響全球整體手機出貨量，法人指出，宏捷科客戶近年持續往中高階機種移動，影響相對有限；另美系IDM逐步退出中國大陸市場後，陸系客戶與品牌自研方案持續推進國產替代，使手機PA接單動能延續。

其他業務方面，除Wi-Fi市場穩健成長，Router相關需求小幅成長，Wi-Fi 7滲透率提升將帶動單機PA顆數增加，搭配無人機Wi-Fi新應用外，無人機太陽能電池、數據通訊、LiDAR等非消費性應用新業務開始陸續貢獻，添增額外動能。

宏捷科短期內未有大幅設備擴充計畫，但將持續完善無塵室空間為未來2至3年設備擴充預作準備，法人預估今年資本支出約5至6億元，折舊約7至8億元，後續將依濾波器、VCSEL等應用需求逐步增加投入。