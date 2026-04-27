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立盈中科、南科雙引擎齊發 智慧化產線同步提升稼動率

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
立盈27日以每股承銷價120元上櫃掛牌交易，搶攻半導體製程廢氫氟酸與氟化鈣污泥的資源再生商機。業者/提供
立盈27日以每股承銷價120元上櫃掛牌交易，搶攻半導體製程廢氫氟酸與氟化鈣污泥的資源再生商機。業者/提供

立盈（7820）27日以每股承銷價120元上櫃掛牌交易，搶攻半導體製程廢氫氟酸與氟化鈣污泥的資源再生商機。立盈以中科零廢中心及南科創生中心作為雙核心擴產據點，並推進循環經濟商模由煉鋼助熔劑應用的1.0，升級至回供半導體的2.0，進一步朝原製程閉路回收的3.0邁進，目標成為電子級特化品供應安全鏈的關鍵一環。

隨AI、5G、雲端、自駕車與人形機器人等應用加速落地，國內外電子大廠對2奈米、3奈米甚至埃米級先進製程需求升溫，帶動高階製程量產規模擴大，也將推升廢氫氟酸與氟化鈣污泥等製程廢棄物產出量明顯增加，資源再生與循環處理需求隨之放大。

立盈董事長陳俊琦表示，立盈的競爭優勢在於系統化、標準化的再利用流程，可提升廢氫氟酸及氟化鈣污泥再利用效率，並降低整體操作風險；公司秉持「減廢最大量」的管理原則，協助半導體、TFT、太陽能及氟化工等產業客戶妥善處理製程廢棄物，同時讓煉鋼業者可在短時間取得高品質資源再生的綠色人造螢石，兼顧降低碳足跡等ESG需求。

為因應先進製程推升的廢棄物增量，以及客戶端日益嚴格的ESG與循環經濟要求，立盈近年進入高速擴產階段。公司2013年氟化鈣污泥再利用月處理量約200噸；2024年成功將平鎮廠技術模式複製至中科零廢中心，中科廠於2024年8月開始試產、同年11月正式啟用，單一廠區新增年產能18,000噸（折合月產能約1,500噸）。隨新產能逐步開出，2024年底至2025年上半年全公司合併月處理量已達3,300噸，較2013年大增1,550%，產能擴張動能明顯。

除中科擴產外，立盈已於2025年第4季進駐南科聯電創生中心廠區並啟動試產，2026年起南科產能加入後，全公司氟化鈣月處理量再推升至3,800噸。2013至2025年間，立盈循環經濟技術服務整體產能累計成長達1,800%，顯示在半導體供應鏈「零廢」趨勢下，產能與技術量能同步拉升，並可望支撐後續半導體客戶處理量能的擴大。

在產能擴張的同時，立盈也推動產線智慧化升級。在中科廠建置首套「智慧化連續式生產線」，可串聯投料、製程至裝袋出貨的自動化流程，有助提升產線稼動率與生產品質穩定度。

陳俊琦表示，目前以煉鋼助熔劑的人造螢石供應鏈（循環經濟1.0）作為基本盤；進一步挑戰「廢酸純化後回饋原廠降階使用」（2.0）；最終目標則是「回到原製程閉路回收」（3.0）。同時，公司投入高純度CaF2與其他非有機化學品回收，擴大產品組合，提升單一客戶平均營收貢獻與長約合作深度。

陳俊琦說，立盈亦規劃複製台灣半導體量產服務經驗，將資源再生產品與技術服務延伸至海外市場，以分散單一市場風險；並透過異業結盟建構電子級特化品供應安全鏈，朝「只有放錯地方的資源，沒有真正的廢棄物」的資源再生生態系邁進。

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