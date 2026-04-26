快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

大樹三面進擊寵物藥

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寵物經濟持續升溫，大樹藥局（6469）董事長鄭明龍表示，儘管寵物用藥新制引發爭議，但該公司在寵物市場的長期布局方向不變，仍將持續推動門市導入相關商品與服務，並擴大動物用藥販售能力。

大樹規劃一年至一年半時間，逐步完成全台門市申請，擴大服務範圍。在整體布局上，大樹將寵物市場分為三大面向推進。

首先是最核心的C端市場，也就是直接面向飼主的零售需求。包括心絲蟲預防藥等相對標準化的用藥，以及保健品、寵物食品等商品，這類產品具備高頻消費與標準化特性，是藥局切入寵物市場最穩定的營收來源。此一模式與國際藥局通路相似，即以「日常照護」為主，而非醫療行為本身。

第二層則是與獸醫體系的合作關係。大樹目前透過寵物店與獸醫診所合作，由獸醫師來擔任治療與給藥的角色，大樹負責其他的零售可能。若獸醫師臨時有常備藥物以外的需求，大樹可以成為獸醫師的後備藥庫，讓飼主多一個管道更便利取得所需藥品。

這種模式在部分新設診所或規模較小的獸醫院更具誘因，因其無需一次備齊完整藥品庫存，即可透過通路補足需求。對藥局而言，這並非取代醫療端，而是延伸既有供應鏈角色。

寵物 獸醫 獸醫師

延伸閱讀

捲入動物用藥新制風波遭抵制 大樹藥局喊冤：並非推動主導或提案

寵物缺藥 石崇良：應回歸動保法、不宜修藥事法

寵物醫療收費不一 醫籲落實獸醫法

動保用藥新制發布令今註銷 將訂定新修正管理辦法

相關新聞

波若威、華星光衝刺 CPO

共同封裝光學（CPO）推動光通訊升級發展趨勢確立，波若威（3163）、華星光、光環等台灣相關供應鏈都已準備就緒。法人看好，隨著台積電CPO今年量產，光通訊廠搭配使用的光纖陣列（FAU）及連續波雷射（CW Laser）等關鍵元件商機同步起飛，台灣相關業者都有望分食商機。

中美晶旗下晶化科技攻 ABF 關鍵材料 後市俏

中美晶（5483）集團搭上ABF關鍵材料增層膜大缺料與晶圓防翹曲趨勢大商機，旗下晶化科技掌握ABF增層膜及晶圓翹曲調控膜等關鍵產品與技術，後市看俏。

共信揪伴 助肺癌藥登陸

共信-KY（6617）近日宣布重要的市場戰略調整，子公司天津紅日健達康醫藥科技公司已與枕石生物醫藥科技公司完成簽署中國大陸地區（不含港澳台）市場推廣合作協議。

櫃買家族 再添三新兵

櫃買家族再添多檔新兵。今（27）日立盈環保科技（7820）上櫃掛牌，承銷價120元，與24日興櫃均價193.50元相比，有逾70元的價差。此外，廌家科技、阿波羅電力將於明（28）日登錄興櫃。廌家科技興櫃認購價258元；阿波羅電力興櫃認購價60元。

大樹三面進擊寵物藥

寵物經濟持續升溫，大樹藥局（6469）董事長鄭明龍表示，儘管寵物用藥新制引發爭議，但該公司在寵物市場的長期布局方向不變，仍將持續推動門市導入相關商品與服務，並擴大動物用藥販售能力。

辦新創小聚 找潛力黑馬

櫃買中心持續深耕新創能量，打造中小微企業的最佳起跑點，近期與安永聯合會計師事務所共同舉辦新創小聚交流活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。