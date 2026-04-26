寵物經濟持續升溫，大樹藥局（6469）董事長鄭明龍表示，儘管寵物用藥新制引發爭議，但該公司在寵物市場的長期布局方向不變，仍將持續推動門市導入相關商品與服務，並擴大動物用藥販售能力。

大樹規劃一年至一年半時間，逐步完成全台門市申請，擴大服務範圍。在整體布局上，大樹將寵物市場分為三大面向推進。

首先是最核心的C端市場，也就是直接面向飼主的零售需求。包括心絲蟲預防藥等相對標準化的用藥，以及保健品、寵物食品等商品，這類產品具備高頻消費與標準化特性，是藥局切入寵物市場最穩定的營收來源。此一模式與國際藥局通路相似，即以「日常照護」為主，而非醫療行為本身。

第二層則是與獸醫體系的合作關係。大樹目前透過寵物店與獸醫診所合作，由獸醫師來擔任治療與給藥的角色，大樹負責其他的零售可能。若獸醫師臨時有常備藥物以外的需求，大樹可以成為獸醫師的後備藥庫，讓飼主多一個管道更便利取得所需藥品。

這種模式在部分新設診所或規模較小的獸醫院更具誘因，因其無需一次備齊完整藥品庫存，即可透過通路補足需求。對藥局而言，這並非取代醫療端，而是延伸既有供應鏈角色。