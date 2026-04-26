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辦新創小聚 找潛力黑馬
櫃買中心持續深耕新創能量，打造中小微企業的最佳起跑點，近期與安永聯合會計師事務所共同舉辦新創小聚交流活動。
此次合作不僅體現了櫃買中心推動「創櫃板Plus」平台的熱忱，更結合安永在審計輔導上的專業實力，共同為具備成長潛力的新創企業注入動能。
本次活動吸引多家深具研發潛力的生醫新創企業，範疇涵蓋創新藥物開發、智慧醫療器材及生技臨床應用等領域。
與會企業於現場交流其經營理念，展現如何將生技專業轉化為具體的產業價值。透過跨領域的對話與技術經驗分享，不僅突顯了國內生醫產業的發展動能，也展現出新創企業深耕專業技術、厚植產業競爭力的實際成果。
本次交流活動中，櫃買中心代表針對「創櫃板Plus」的新制流程與多項輔導配套措施說明。企業除能獲得會計師協助建立內控制度外，還能享有媒合活動、宣傳曝光、課程培訓及參展補助等實質資源。
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