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智寶打造娛樂生態閉環

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

動漫遊戲（ACG）IP廠智寶（7824）擴大市場版圖，與大股東台灣大及MOMO親子台達成深度戰略聯盟，未來智寶將扮演獲取優質IP的核心先鋒，結合台灣大集團資源與科技平台，以及MOMO親子台精準與龐大觸及家庭與年輕受眾等的通路優勢，共同打造全新泛娛樂生態閉環的營運商業模式。

智寶去年每股淨損0.62元，今年在多項專案以及策略結盟挹注下，力拚全年轉虧為盈。

據悉，智寶近期完成現金增資，台灣大加碼認購後，穩居第一大股東，進一步強化雙方合作基礎；另由台灣大個人用戶事業商務長林東閔出任智寶董事，深化雙方策略協作與長期布局。

展望2026年，智寶對整體營運正向成長深具信心，將積極實踐「自有IP、製作委員會、授權營運」三引擎策略，擴大IP商品化與跨國合作成果，並作為未來持續推升營運動能的關鍵動能。

其中，遊戲市場方面，目前智寶旗下重磅遊戲IP《電鋸甜心LOLLIPOP CHAINSAW》已進入密集製作推進階段，此案亦是台灣大實質參與的遊戲投資開發案，未來更將結合集團通路資源，共同推進《電鋸甜心LOLLIPOP CHAINSAW》發行推廣。

智寶自2027起，將以「每季一作」的節奏推出四款全新遊戲，並持續透過「取得 IP、擴大開發、全球發行」的模式，建立穩定的營運現金流以支撐擴張。智寶不僅將躍升並確立為全球級IP的內容開發者、持有者與發行者的定位，更透過多重自有與代理IP引擎加速孵化，推動公司營運規模再上層樓。

台灣大 科技 智寶

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