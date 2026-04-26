櫃買家族 再添三新兵

櫃買家族再添多檔新兵。今（27）日立盈環保科技（7820）上櫃掛牌，承銷價120元，與24日興櫃均價193.50元相比，有逾70元的價差。此外，廌家科技、阿波羅電力將於明（28）日登錄興櫃。廌家科技興櫃認購價258元；阿波羅電力興櫃認購價60元。

立盈成立於2013年12月30日，董事長是陳俊琦，2024年12月27日公開發行，2025年4月22日登錄興櫃，並於2025年10月23日申請上櫃，申請時股本3.4億元。

立盈主要是提供廢氫氟酸及氟化鈣污泥回收再利用技術服務及人造螢石製造銷售，2024年度營收為1.88億元，稅後淨利為4,882萬元，每股稅後純益（EPS）為1.54元。2025年度營收為2.98億元，稅後淨利為6,021萬元，EPS為1.74元，稅後淨利與EPS雙雙成長。

興櫃方面，廌家科技將於28日登錄興櫃，主要經營項目為衛星、工業、醫療、車用、高頻、高速及消費性電子用的連接器及線材的設計、模具開發及生產等業務。

透過高頻、高速訊號傳輸元件及低軌衛星電 源模組之設計、製造與銷售，主要產品包括：一、高頻、高帶寬傳輸元件（連接器、線纜及相關模組）；二、低軌衛星電池模組及相關電路板。

上述產品主要應用於低軌衛星（LEO）通訊系統之關鍵組件，其中高頻傳輸元件主要用於衛星相控陣列天線高速訊號傳輸，而衛星電池模組則提供衛星通訊設備所需的電力儲存與供應。輔導推薦證券商為元大以及永豐金證券。

阿波羅電力同樣於28日登錄興櫃，為再生能源與能源基礎設施整合服務商，主要業務是以能源整合價值鏈為核心，涵蓋「規劃端、取得端、建置端、優化端及延伸應用端」，提供企業由能源策略規劃至長期運轉管理整體解決方案。輔導推薦證券商為永豐金以及玉山綜合證券。