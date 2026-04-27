聽新聞
0:00 / 0:00
波若威、華星光衝刺 CPO
共同封裝光學（CPO）推動光通訊升級發展趨勢確立，波若威（3163）、華星光、光環等台灣相關供應鏈都已準備就緒。法人看好，隨著台積電CPO今年量產，光通訊廠搭配使用的光纖陣列（FAU）及連續波雷射（CW Laser）等關鍵元件商機同步起飛，台灣相關業者都有望分食商機。
業界透露，光通訊廠搭配CPO使用的關鍵元件早在去年就逐步準備就緒，最快今年下半年開始量產，需求有望一路旺到2027年。其中，負責供應FAU及CW Laser等關鍵光通訊元件的波若威、華星光、光環等供應鏈受惠大。
其中，波若威已獲得輝達欽點，以FAU、Shuffle Box等產品線打入Vera Rubin平台當中，波若威為擴增新產線，預期將擴大資本支出，在菲律賓擴產。
華星光則透過美系網通大廠切入CPO供應鏈，預期可望以CW Laser產品線大啖相關訂單。
法人表示，華星光透過美系網通大廠打入至少三家CSP供應鏈。華星光去年已啟動擴產計畫，預計今年CW Laser產品線月產能可望放大到300萬至400萬顆，明年新產能將再成長50%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。