波若威、華星光衝刺 CPO

共同封裝光學（CPO）推動光通訊升級發展趨勢確立，波若威（3163）、華星光、光環等台灣相關供應鏈都已準備就緒。法人看好，隨著台積電CPO今年量產，光通訊廠搭配使用的光纖陣列（FAU）及連續波雷射（CW Laser）等關鍵元件商機同步起飛，台灣相關業者都有望分食商機。

業界透露，光通訊廠搭配CPO使用的關鍵元件早在去年就逐步準備就緒，最快今年下半年開始量產，需求有望一路旺到2027年。其中，負責供應FAU及CW Laser等關鍵光通訊元件的波若威、華星光、光環等供應鏈受惠大。

其中，波若威已獲得輝達欽點，以FAU、Shuffle Box等產品線打入Vera Rubin平台當中，波若威為擴增新產線，預期將擴大資本支出，在菲律賓擴產。

華星光則透過美系網通大廠切入CPO供應鏈，預期可望以CW Laser產品線大啖相關訂單。

法人表示，華星光透過美系網通大廠打入至少三家CSP供應鏈。華星光去年已啟動擴產計畫，預計今年CW Laser產品線月產能可望放大到300萬至400萬顆，明年新產能將再成長50%。