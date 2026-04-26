共信揪伴 助肺癌藥登陸

共信-KY（6617）近日宣布重要的市場戰略調整，子公司天津紅日健達康醫藥科技公司已與枕石生物醫藥科技公司完成簽署中國大陸地區（不含港澳台）市場推廣合作協議。

根據協議，枕石生物將會協助共信的普羅仙安產品在中國市場的商業化計畫，包括產品定位和市場策略、競爭分析、准入計畫、推廣工具、年度市場和醫學活動計畫、商業管道布局和不良反應監控和收集等，盡最大努力執行此商業化計畫，確保達成天津紅健推廣目標。

共信指出，肺癌新藥普羅仙安（PTS302）為治療惡性中央型氣道阻塞（MAO）的產品，目前在中國每年新增約有10.2萬個患者，傳統治療手段存在局限，而PTS302以高效、安全、廣譜的特點，可用來填補臨床仍未被滿足的需求。