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合一、台康揭露歐洲布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生技合一生技（4743）、台康生技（6589）雙雙預計29日舉辦法說會，均將介紹今年歐洲市場銷售展望。市場關注合一生技的Bonvadis外用醫材用於急性、慢性傷口及疤痕等適應症，今年起獲准於歐盟27國上市的展望；台康生技也從今年起在歐洲開賣抗癌藥Herwenda，市場關注其未來歐洲市場營運。

合一生技3月公告指出，其發展的Bonvadis傷口外用醫材，獲得歐盟醫療器材驗證單位（ECM）核發的外用醫材用於急性、慢性傷口及疤痕等多項適應症之歐盟品質管理系統證書（產品上市許可），准許於歐盟27國上市銷售。

台康生技3月宣布，已授權給製藥大廠Sandoz AG銷售的乳癌和胃癌生物相似性藥品Herwenda，已於斯洛伐克完成市場准入並正式上市銷售，為這項產品在歐洲首個商業化市場。

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