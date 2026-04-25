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富邦證券輔導敍豐企業完成競拍 承銷價128元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券輔導的敍豐企業，今日完成上櫃前競價開標。敍豐企業董事長周政均（右四）、總經理杜松穎（左四）與富邦證券董事長程明乾（右二）於敍豐企業業績發表會合影。富邦證券／提供
富邦證券輔導的敍豐企業，今日完成上櫃前競價開標。敍豐企業董事長周政均（右四）、總經理杜松穎（左四）與富邦證券董事長程明乾（右二）於敍豐企業業績發表會合影。富邦證券／提供

富邦證券輔導的敘豐（3485），24日完成上櫃前競價開標。本次競價拍賣股數為3,081仟股，最低得標價格為每股新台幣301.2元，最高得標價格為每股377元，得標加權平均價格為每股317.79元。此外，公司將辦理公開申購，股數為860仟股，申購價格為128元，申購期間至4月27日，並將於4月29日公開抽籤，預計5月6日掛牌上櫃。

敍豐企業主要從事高階IC載板濕製程設備、顯示器生產設備、智能自動化設備，以及離型取下與貼合設備之研發、設計、製造與銷售，並提供零組件買賣及維修等服務。憑藉多年累積的研發能量與製程經驗，敍豐企業已建立涵蓋洗淨、潔淨、微影與蝕刻的四大核心技術，可有效協助高階載板製程客戶突破製程瓶頸，進一步鞏固公司於市場的競爭優勢與領先地位。

營運表現方面，敍豐企業自2023年起近三年營業收入分別為6.09億元、6.10億元與5.49億元；稅後淨利為2.24億元、2.44億元及2.02億元；EPS則是7.11元、7.14元及5.9元。2025年即便面對地緣政治風險、匯率波動及關稅政策等不確定因素，公司仍能維持穩健獲利水準，展現良好的營運韌性與風險因應能力。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，隨著AI應用成為半導體產業主要成長動能之一，不僅帶動高階IC載板需求快速攀升，國內外主要載板廠亦持續擴大資本支出，高階濕製程設備需求同步成長。敍豐企業所開發之設備具備高穩定性與高潔淨度優勢，能有效協助客戶提升製程良率。隨著各大載板廠擴產效益逐步顯現，敍豐企業於高階IC載板濕製程之發展前景，持續受到市場看好。

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