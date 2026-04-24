稜研揪伴衝刺6G、衛星

毫米波相控陣列解決方案商稜研科技（7812）已打入國防、低軌衛星及6G等三大主線，昨（24）日更宣布攜手安立知、是德科技、國家儀器及羅德史瓦茲等四大國際儀器商，啟用億元級毫米波實驗室TMXLAB，搶攻6G與衛星商機。

在6G與衛星通訊快速融合的趨勢下，通訊產業正邁向「地面與非地面網路原生整合」的新階段。稜研創辦人暨總經理張書維認為，在全球通訊邁向高頻化的潮流中，6GHz至100 GHz頻段已成為驅動商用成長的關鍵，稜研正透過毫米波相控陣列核心技術延伸出國防、低軌衛星及6G等三大主線。

張書維表示，國防領域已成功切入中東供應鏈的雷達與電子戰系統並預計今年量產；低軌衛星市場則由地面終端延伸至衛星酬載；在6G發展中則積極推動通訊與感測整合應用。

稜研共同創辦人暨資深副總林決仁指出，隨著通訊架構從單一網路走向天地一體化的整合，稜研的角色能讓多軌道與多頻段的系統真正運作並規模化落地。