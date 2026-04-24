上奇雙引擎 驅動業績

資訊服務廠上奇（6123）聯合旗下昕奇雲端昨（24）日召開法說會，上奇董事長許承強表示，集團具備的AI雲服務、無人機智慧製造等兩大成長引擎正開始快速發酵，預期這兩大成長動能將驅動集團未來數年營運表現。

許承強指出，上奇集團從過去銷售及代理軟體的商業模式，轉型成現在雲端解決方案供應商，代表先前以專案的一次性收入將轉為經常性收入，使營運具備預期性及持續性。

針對上奇集團兩大未來成長引擎，許承強指出，首先是昕奇雲端主要負責的雲服務，也就是雲端加上AI，特別是AI需求崛起，許多新創公司開始大量採用AI及雲端服務，這將是昕奇雲端的長期成長動能。

其次，許承強點出上奇主導的智慧製造市場，未來將會瞄準商機持續擴大的無人機領域。他表示，上奇先前引進的數位印表機在2021年開始投入3D智慧製造技術，2025年更開始出現無人機商機，在當前全球都在儲備無人機戰備儲存情況下，加上非紅供應鏈需求出現，讓無人機開始出現軍工國防市場訂單，上奇將會持續在這塊市場耕耘。

據了解，上奇與HP MJF工業／軍規等級3D列印技術合作，由於HP MJF已經獲得實戰驗證，未來隨台灣大力發展自有無人機產業效應下，上奇未來營運動能將有機會搭上這波無人機商機。

上奇今年第1季歸屬母公司稅後淨利4,241萬元、季減38％、年成長15.5％，每股純益0.7元。昕奇雲端歸屬母公司稅後淨利3,818萬元、季增31.6％、年成長22.1％，每股純益1.39元。