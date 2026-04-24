興櫃一周回顧／新穎生醫剽悍 漲幅翻倍

台股本周上沖下洗，興櫃股波動劇烈，周間多檔興櫃再度上演漲到熔斷戲碼，其中，新穎生醫（6810）周漲幅翻倍。

本周351家興櫃股呈現上漲家數多於下跌，平均漲幅3.97%，其中20日年程、聯致、景傳、龍翩、達輝光電、美強光、耀穎達到暫停交易標準；21日年程、聯致、景傳、廣化、美強光達暫停交易標準；22日久裕興、新穎生醫、金鼎科達暫停交易標準；23日新穎生醫觸及暫停交易標準。

周漲幅前十強為新穎生醫108.02%、奇鼎科技84.53%、大同精化70.96%、年程70.55%、美強光66.59%、達輝光電62.88%、雷虎生61.33%、景傳52.98%、耀穎51.14%、日高44.41%。從族群來看，資金仍集中在電子股，共六檔，其餘兩檔生醫股、一檔化工股及一檔電機機械。