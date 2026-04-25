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台燿躍CCL第二檔千金股 燒旺類股比價行情

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
台燿。記者尹慧中攝影
台燿。記者尹慧中攝影

PCB族群受惠AI商機帶動高階材料與高階板需求，加上大陸勝宏科技港股掛牌吸引目光帶動比價行情，昨（24）日台燿（6274）收漲停板1,045元，成為台光電後，CCL第二檔千金股。

PCB族群伺服板龍頭廠金像電與載板廠欣興、臻鼎、景碩，及南電股價昨天同步衝新高，不過，HDI龍頭華通因籌碼凌亂而陷入修正，盤中一度跌逾7%來到205元，終場收214.5元，下跌3.6%，燿華跌6.06%。

印刷電路板族群受惠AI商機驅動，3月營收紛紛創新高，其中，載板廠與銅箔基板CCL廠股價持續掀比價行情，金像電先前已重返千元俱樂部，金像電今年首季營收193.42 億元，年增 61.8%，反應訂單大幅成長。由於金像電因應客戶群需求大幅成長，公司多管齊下，展開海內外擴廠以滿足客戶需求，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能可較去年增加50%，泰國產能開出後，年增更達五至六倍，稼動率持續滿載，全年營運有望逐季成長，再創新高。

PCB關鍵材料CCL方面，由於高階產能供不應求與上游原料上揚，導致板廠也需要與客戶溝通反映成本。日前市場已傳出，南亞電子材料部門發布銅箔基板等材料3月16日漲價15%的客戶通知信，銅箔基板CCL大廠透露，由於生產成本上升與供不應求，3月初已與客戶群溝通高階品續漲，預期今年各指標業者將持續反映需求，調高報價至下半年。

事實上，高階CCL大廠台光電、台燿、聯茂皆已陸續和客戶溝通漲價，騰輝也跟進調漲高階產品報價。

外資看好台燿高階CCL材料出貨占比與市占率可望提升。

聯茂也積極開拓高階材料應用成長，在低軌衛星應用材料訂單已有斬獲，營運可望逐季升溫到第3季，也會逐季漲價。

大陸 台光電 CCL

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