力旺財報／首季EPS 7.98元 營收年增二成、AI與先進製程權利金添動能

矽智財（IP）廠力旺（3529）24日召開董事會並公布首季財報，首季營收10.9億元，季增4.4%、年增19.6%；毛利率100%，營益率60.5%，較上季減少0.1個百分點、較去年同期增加3.2個百分點。獲利方面，首季稅後純益5.96億元，季增5.9%、年增29.1%，每股稅後純益7.98元。

展望後市，法人看好力旺今年成長動能多元，除美系手機Modem模組RF IC等行動裝置應用外，ADAS、網通、ISP、LiDAR等車用產品，以及BMC、SSD控制器、網通、CXL控制器等雲端AI應用，均為後續營運推升來源；個人電腦嵌入式控制器等終端裝置需求，也被視為公司今年成長動能之一。

近期市場也關注力旺先進製程與AI相關權利金發酵。力旺傳出PUFrt產品打入輝達（NVIDIA）VR供應鏈，權利金有望自下半年放量，加上ARM AI伺服器CPU授權金開始貢獻、CPO客戶N4晶片產品導入等題材，推升法人上修評價。