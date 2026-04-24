上奇、昕奇雲端擁雲端、智慧製造兩大引擎 董座樂觀看未來營運

資訊服務廠上奇（6123）聯合旗下昕奇雲端（7747）召開法說會，對未來營運前景，上奇董事長許承強表示，集團具備的AI雲服務、無人機智慧製造等兩大成長引擎正開始快速發酵，預期這兩大成長動能將驅動集團未來數年營運表現，因此看好後續集團營運表現。

許承強指出，上奇集團經歷一大段轉型過程，開始將過去銷售及代理軟體的商業模式，轉型成現在雲端解決方案供應商，這也代表先前以專案的一次性收入將轉為經常性收入，使營運更加具備預期性及持續性。

針對上奇集團兩大未來成長引擎，許承強指出，首先是昕奇雲端主要負責的雲服務，也就是雲端加上AI，特別是AI需求的崛起，讓許多新創公司開始大量採用AI及雲端服務，這將是昕奇雲端的長期成長動能。

其次，許承強點出上奇主導的智慧製造市場，未來將會瞄準商機持續擴大的無人機領域。他表示，上奇先前引進的數位印表機在2021年開始投入3D智慧製造技術，2025年更開始出現無人機商機，在當前全球都在儲備無人機戰備儲存情況下，加上非紅供應鏈需求出現，讓無人機開始出現軍工國防市場訂單，上奇將會持續在這塊市場耕耘。