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敍豐轉上櫃申購現賺逾20萬 報酬率上看160%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
新股抽籤示意圖。圖／ingimage
新股抽籤示意圖。圖／ingimage

臺灣證券交易所公告，敍豐（3485）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月24日順利完成，得標加權平均價格為317.79元。

敍豐初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，敍豐初上櫃辦理競價拍賣股數3081仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月24日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格301.20元、最高得標價格377.00元。

另外，敍豐公開申購將於4月27日截止，承銷價128元，一人可申購1張。以敍豐24日興櫃均價330.87元計算，抽中現賺20.2萬元、報酬率高達158.4％。

敍豐上櫃日期5月6日，上櫃前承銷股數860張，證交所公布截至24日開盤前有163,249筆申購單，換算當前中籤率為0.52％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所

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