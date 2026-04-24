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寶陞產品漲價 看見成效
寶陞（2948）昨（23）日召開法說會，董事長黃楷倫表示，面對美國關稅與貿易政策變動，公司透過多元採購與價格調整機制維持毛利穩定，今年1月已調漲木地板價格約10%至12%，毛利提升效益將逐步顯現。
在市場布局方面，隨美國南加州重建需求回溫與德州、佛州人口移入帶動建案，公司看好專案型客戶占比提升，支撐後續成長動能。
黃楷倫指出，美國自川普上任後關稅政策變動加劇，影響原料成本與供應來源，但公司不持有生產設施，採中國大陸、東南亞、美國與歐洲多元採購策略，具備高度彈性，並可依政策快速調整產品組合。今年1月已適度調整售價，反映成本壓力，毛利結構維持穩定。加上客戶數超過5,000家，最大客戶占比不到2%，議價能力強，有助價格順利轉嫁。
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