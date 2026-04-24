聽新聞
0:00 / 0:00

亞昕台中指標大案開工

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

亞昕集團（5213）昨（23）日舉行總銷75億元台中指標大案「亞昕織御」開工動土典禮，董事長姚政岳表示，「亞昕織御」銷售逼近四成，表現亮眼。看好中部發展前景，亞昕今年推案重押台中市場，目前已有逾250億元案量將陸續進場。

亞昕集團總裁姚連地稍早也指出，目前市場深受政策調控影響，整體呈現「價穩量微增」格局。他認為，隨著市場逐步消化政策衝擊，預期今年第2季至第3季，房市將有機會出現反轉契機。

亞昕集團受惠於多案完工交屋入帳，去年合併營收達180億元，創歷史新高；展望2026年，集團預計迎來推案高峰期，推案總銷規模上看500億元。

其中，台中為關鍵布局核心，鎖定水湳經貿園區與科博館特區等精華地段，目前確定有水湳文商36、西區科博館及大里大仁段等三案將在今年推出，總銷約250億元，展現深耕大台中的企圖心與資源配置決心。

台中捷運綠線通車多年，隨著政府捷運都市計畫正式啟動，沿線房市進入「捷運宅」戰國時代。亞昕集團看準南屯五期核心地段價值，昨日盛大舉行指標大案「亞昕織御」開工動土典禮。

房市 台中捷運 台中

延伸閱讀

惠宇秋紅谷 七期鉅作 千坪造境 新案登場

臻鼎擴廠 衝刺價值成長

臻鼎淮安HD園區動土 打造全球最大PCB生產基地

相關新聞

廣錠奪儲能裝置大單

廣錠（6441）旗下廣錠能源昨（23）日宣布，取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單，廣錠董事長廖良彬表示，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中。

萬潤3月EPS 1.55元

半導體設備商萬潤（6187）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結3月歸屬母公司業主淨利1,500萬元，年增16％，每股純益1.55元。

昕力資跨足半導體業

資服軟體廠昕力資（7781）正式取得台灣重要半導體企業供應鏈資格，並在越南獨家代理群聯產品，擴張東南亞市場。昕力資董事長姚勝富認為，該公司深耕醫療、金融之後，再跨足半導體產業，將同步啟動現增以全面落實重要布局，未來將從系統商，全面升級為AI戰略解決方案提供者。

雅特力第1季獲利躍增近九成

智原旗下微控制器（MCU）廠雅特力（6907）昨（23）日公布首季淨利季增近九成，每股純益1.16元。展望後市，法人看好，雅特力本季業績將持續成長高十位數百分比，毛利率維持穩健。

旭然第2季營運向上

過濾設備商旭然（4556）受惠於半導體、高科技業擴產需求暢旺，加上年初接獲的歐洲晶圓代工廠訂單預計第2季完成出貨，推升本季營運向上可期。

撼訊攜超微 推AI方案

撼訊（6150）昨（23）日攜手神通資訊科技，共同發表基於超微（AMD） 平台的軟硬整合地端AI方案—神通Agent Builder 企業AI一體機，滿足企業對數據安全與私有化AI需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。