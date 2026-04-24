聽新聞
0:00 / 0:00
亞昕台中指標大案開工
亞昕集團（5213）昨（23）日舉行總銷75億元台中指標大案「亞昕織御」開工動土典禮，董事長姚政岳表示，「亞昕織御」銷售逼近四成，表現亮眼。看好中部發展前景，亞昕今年推案重押台中市場，目前已有逾250億元案量將陸續進場。
亞昕集團總裁姚連地稍早也指出，目前市場深受政策調控影響，整體呈現「價穩量微增」格局。他認為，隨著市場逐步消化政策衝擊，預期今年第2季至第3季，房市將有機會出現反轉契機。
亞昕集團受惠於多案完工交屋入帳，去年合併營收達180億元，創歷史新高；展望2026年，集團預計迎來推案高峰期，推案總銷規模上看500億元。
其中，台中為關鍵布局核心，鎖定水湳經貿園區與科博館特區等精華地段，目前確定有水湳文商36、西區科博館及大里大仁段等三案將在今年推出，總銷約250億元，展現深耕大台中的企圖心與資源配置決心。
台中捷運綠線通車多年，隨著政府捷運都市計畫正式啟動，沿線房市進入「捷運宅」戰國時代。亞昕集團看準南屯五期核心地段價值，昨日盛大舉行指標大案「亞昕織御」開工動土典禮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。