雅特力第1季獲利躍增近九成

智原旗下微控制器（MCU）廠雅特力（6907）昨（23）日公布首季淨利季增近九成，每股純益1.16元。展望後市，法人看好，雅特力本季業績將持續成長高十位數百分比，毛利率維持穩健。

雅特力主攻32位元MCU產品，首季合併營收6.53億元，季增51%，年增75%；毛利率提升至35％，歸屬母公司業主稅後淨利0.68億元，季增89%，更較去年同期大增386%，每股純益1.16元。

雅特力表示，首季呈現穩健成長態勢，並非仰賴單一產品或客戶，而是來自多元產品線與市場策略同步發酵，成長動能主要來自兩大方向，首先是既有客戶與應用持續深化，多項既有客戶的新產品已陸續進入量產階段；其次是在新客群與新應用方面，策略性切入多個新興領域，初期出貨量已顯著放大。