撼訊攜超微 推AI方案

撼訊（6150）昨（23）日攜手神通資訊科技，共同發表基於超微（AMD） 平台的軟硬整合地端AI方案—神通Agent Builder 企業AI一體機，滿足企業對數據安全與私有化AI需求。

神通資訊科技表示，此次與超微及撼訊合作推出的「神通Agent Builder企業AI一體機」是首款以「軟體為主軸」的軟硬整合地端AI方案，旨在協助企業解決AI導入時最擔心的資料外洩與開發門檻問題。

該方案強調「本地部署」與「安全可控」，讓企業能將零散的組織知識轉化為具備本地特性、彈性擴展的智能核心。

現場展示涵蓋ESG盤查 （MiEcoMatrix）、數據中台以及教育AI助手等多項實作應用，證明私有化 AI 已從理論走向實踐，成為企業不可或缺的核心競爭力。

撼訊近年積極布局AI邊緣運算，展現其在私有化AI市場的布局決心，其高階顯示卡已成為企業生成式AI邊緣推論的重要運算單元。

透過與神通資訊科技的軟硬體協作，撼訊提供高性價比的硬體支持，協助工業製造用戶在物料管理、生產排程及瑕疵檢測上提升運作效率。