聽新聞
0:00 / 0:00

撼訊攜超微 推AI方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

撼訊（6150）昨（23）日攜手神通資訊科技，共同發表基於超微AMD） 平台的軟硬整合地端AI方案—神通Agent Builder 企業AI一體機，滿足企業對數據安全與私有化AI需求。

神通資訊科技表示，此次與超微及撼訊合作推出的「神通Agent Builder企業AI一體機」是首款以「軟體為主軸」的軟硬整合地端AI方案，旨在協助企業解決AI導入時最擔心的資料外洩與開發門檻問題。

該方案強調「本地部署」與「安全可控」，讓企業能將零散的組織知識轉化為具備本地特性、彈性擴展的智能核心。

現場展示涵蓋ESG盤查 （MiEcoMatrix）、數據中台以及教育AI助手等多項實作應用，證明私有化 AI 已從理論走向實踐，成為企業不可或缺的核心競爭力。

撼訊近年積極布局AI邊緣運算，展現其在私有化AI市場的布局決心，其高階顯示卡已成為企業生成式AI邊緣推論的重要運算單元。

透過與神通資訊科技的軟硬體協作，撼訊提供高性價比的硬體支持，協助工業製造用戶在物料管理、生產排程及瑕疵檢測上提升運作效率。

AMD 超微

延伸閱讀

神通資科聯手AMD 推出三款Agent Builder AI一體機

企業導入AI代理門檻高？Google推一站式開發平台

安勤攜手 Anewtech 揮軍 SEMICON Southeast Asia 2026

緯謙：以AI Agent成果獲2026 AI Award最佳解決方案特優賞

相關新聞

廣錠奪儲能裝置大單

廣錠（6441）旗下廣錠能源昨（23）日宣布，取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單，廣錠董事長廖良彬表示，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中。

萬潤3月EPS 1.55元

半導體設備商萬潤（6187）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結3月歸屬母公司業主淨利1,500萬元，年增16％，每股純益1.55元。

昕力資跨足半導體業

資服軟體廠昕力資（7781）正式取得台灣重要半導體企業供應鏈資格，並在越南獨家代理群聯產品，擴張東南亞市場。昕力資董事長姚勝富認為，該公司深耕醫療、金融之後，再跨足半導體產業，將同步啟動現增以全面落實重要布局，未來將從系統商，全面升級為AI戰略解決方案提供者。

雅特力第1季獲利躍增近九成

智原旗下微控制器（MCU）廠雅特力（6907）昨（23）日公布首季淨利季增近九成，每股純益1.16元。展望後市，法人看好，雅特力本季業績將持續成長高十位數百分比，毛利率維持穩健。

旭然第2季營運向上

過濾設備商旭然（4556）受惠於半導體、高科技業擴產需求暢旺，加上年初接獲的歐洲晶圓代工廠訂單預計第2季完成出貨，推升本季營運向上可期。

撼訊攜超微 推AI方案

撼訊（6150）昨（23）日攜手神通資訊科技，共同發表基於超微（AMD） 平台的軟硬整合地端AI方案—神通Agent Builder 企業AI一體機，滿足企業對數據安全與私有化AI需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。