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友輝第1季EPS 1.9元 擴充新產線

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友輝（4933）昨（23）日公布今年首季稅後純益1.56億元，季減2.9%，年減16.3%；每股稅後純益1.9元，為近三季新低。

友輝首季合併營收7.35億元，季增3.6%，年減1.3%。首季毛利率32.93%，季增4.22個百分點，年減3.02個百分點。

友輝是全球第一家推出無鎘車載用量子點膜，符合未來ESG趨勢。

目前出貨的有鎘與無鎘車載用量子點膜，主要用於需求高亮度、高彩度及高飽和度的中控面板上。考量到面板廠成長趨緩，友輝除跨足布局被動元件市場，今年將貢獻營收與獲利；中期也與美國材料大廠合作布局半導體市場，預期量產尚需二至三年。

展望2026年，在電子紙客戶看旺未來營收帶動下，友輝今年營運有望升溫，友輝今年將持續擴充產線，估計資本支出達2.5億元。

友輝預估，今年大溪廠營收預估持平，將調整產品組合以維持毛利率。竹南廠預期營收將有5％～10％成長，優化獲利率。電子紙、被動元件營業額增長，去年約占營收30％，今年會小幅增長。

營收

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