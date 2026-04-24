資服軟體廠昕力資（7781）正式取得台灣重要半導體企業供應鏈資格，並在越南獨家代理群聯產品，擴張東南亞市場。昕力資董事長姚勝富認為，該公司深耕醫療、金融之後，再跨足半導體產業，將同步啟動現增以全面落實重要布局，未來將從系統商，全面升級為AI戰略解決方案提供者。

2026-04-24 00:50