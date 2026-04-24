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昕力資跨足半導體業
資服軟體廠昕力資（7781）正式取得台灣重要半導體企業供應鏈資格，並在越南獨家代理群聯產品，擴張東南亞市場。昕力資董事長姚勝富認為，該公司深耕醫療、金融之後，再跨足半導體產業，將同步啟動現增以全面落實重要布局，未來將從系統商，全面升級為AI戰略解決方案提供者。
姚勝富表示，取得重要半導體企業的供應鏈資格，是昕力資的重要里程碑。半導體產業對軟體供應商的要求極為嚴苛，涵蓋資安認證、系統穩定性、合規架構等多個面向，進入門檻遠高於一般產業。通過審核不僅驗證公司長期在高監管產業深耕所累積的技術底蘊，更為後續切入全球半導體聚落奠定基礎。
昕力資國際布局多線並進，除越南市場獨家代理群聯aiDAPTIV產品，本月進一步取得泰國與菲律賓市場代理權，東南亞三大市場將同步展開。
國際大廠合作方面，目前已與多家全球頂尖AI與半導體大廠密切進行合作討論，將結合國際大廠資源與昕力資訊的落地實施能力，協助企業建立兼顧主權資安的AI方案。
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