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廣錠奪儲能裝置大單

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

廣錠（6441）旗下廣錠能源昨（23）日宣布，取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單，廣錠董事長廖良彬表示，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中。

整體來看，廣錠看好今年在儲能、博弈及多元智慧場域應用皆成長下，目標今年營收優於去年。

廣錠為東盟開發實業BTM建置案，已於今年啟動，該案目標今年底至明年首季完成建置。國外市場拓展方面，相關儲能方案也將推向國際，目前來看，廣錠在日本市場已有潛在客戶洽談中。

廣錠能源指出，本次為東盟開發實業量身打造的表後儲能專案，具備「一機三效」的強大功能。首先，該系統滿足政府對用電大戶的義務容量規範；其次，透過精準的能源管理系統（EMS）進行尖離峰電價套利，將為東盟開發實業大幅節省每年的高昂電費。

談到記憶體缺貨大漲價，廖良彬坦言，廣錠有受到影響，因應零組件產品成本大增，廣錠已調漲產品售價。

廣錠內部粗估，目前記憶體備料足以供應到今年第3季到第4季初。

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