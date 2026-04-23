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廣錠儲能業務再下一城 目標今年整體營收優於去年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
廣錠旗下廣錠能源23日正式宣布取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單。記者吳凱中／攝影
廣錠旗下廣錠能源23日正式宣布取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單。記者吳凱中／攝影

廣錠（6441）旗下廣錠能源23日正式宣布取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單，廣錠董事長廖良彬表示，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中。整體來看，廣錠看好今年在儲能、博弈及多元智慧場域應用皆成長下，目標今年全年營收將優於去年。

廖良彬表示，廣錠能源成功取得東盟開發實業BTM建置大單，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中，另外在紡織、食品、物流領域客戶都有洽談，未來也不排除把解決方案推廣到半導體產業。

廣錠為東盟開發實業BTM建置案，已於今年啟動，該案目標於今年底至明年首季完成建置；至於國外市場拓展方面，相關儲能方案也將推向國際，目前來看，廣錠在日本市場已有潛在客戶洽談中。

廣錠能源指出，本次為東盟開發實業量身打造的表後儲能專案，具備「一機三效」的強大功能。首先，該系統完美滿足了政府對用電大戶的義務容量規範；其次，透過精準的能源管理系統（EMS）進行尖離峰電價套利，將為東盟開發實業大幅節省每年的高昂電費。

廣錠該案攜手華城電機（AC端盤體變壓器）、晟曦科技（消防、機電、土木）、新捷能資訊（EMS能源管理系統），與全球頂尖的儲能硬體設備等供應鏈夥伴。

展望全年，廖良彬預期今年廣錠在儲能、博弈及多元智慧場域應用皆會成長，預估5、6月開始營收曲線將開始上揚，全年來看，廣錠目標今年營收將優於去年。

此外，廖良彬表示，期盼子公司廣錠能源業績穩步成長，未來能在台股市場IPO。

針對記憶體缺貨漲價影響，廖良彬坦言，廣錠也有受到影響，因應零組件產品成本大增，廣錠已跟客戶反映，調漲產品售價。另，廣錠目前記憶體備料足以供應到今年第3季到第4季初。

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