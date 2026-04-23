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浩鼎執行長王慧君4月底退休 今天股價跌停

中央社／ 台北23日電
浩鼎22日發布重訊，該公司執行長（總經理）王慧君已申請退休，退休日期定為年4月30日。台灣浩鼎／提供
浩鼎22日發布重訊，該公司執行長（總經理）王慧君已申請退休，退休日期定為年4月30日。台灣浩鼎／提供

浩鼎22日公告，執行長（總經理）王慧君已申請退休，退休日期定為4月30日，預計於同日召開董事會，討論後續接任人選及相關安排；因王慧君日前才接受媒體專訪，此公告引起生技圈熱議，浩鼎今天股價更因此跌停，收32.9元。

浩鼎今天發出新聞稿表示，目前各項營運及研發進程持續推進，既有合作與商務洽談進度也都依計畫進行，不受本次人事異動影響。

浩鼎表示，王慧君自2023年接任執行長以來，帶領公司轉型，聚焦抗體藥物複合體（ADC）領域，推動研發方向調整與資源配置；浩鼎已建構專利的次世代鍵結技術平台，整合專有鍵結與連接子技術，以支持製程放大並推動次世代 ADC開發，進一步推進雙特異性（bispecific）抗體與雙藥（dual-payload）設計等研發布局，以因應腫瘤異質性與抗藥性等挑戰。

浩鼎指出，將依既定策略推進ADC相關研發與國際合作，並由董事會審慎規劃後續經營與人事安排，以支持公司永續發展。

浩鼎

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