雅特力財報／首季獲利0.68億元、年大增386% 每股賺1.16元

微控制器廠雅特力-KY（6907）23日公布首季財報，歸屬母公司業主淨利季增近九成，每股純益為1.16元。

雅特力主攻32位元MCU業務，首季合併營收為6.53億元，季增51%，較去年同期增加75%；毛利率持續優化，提升至35%；歸屬母公司業主稅後淨利為0.68億元，季增89%、年大增386%，每股純益為1.16元。

雅特力表示，該公司整體表現呈現穩健成長態勢，且並非仰賴單一產品或客戶，而是來自多元產品線與市場策略同步發酵，顯示長期推動的多元化產品布局轉型策略已逐步開花結果。首季的成長動能主要來自兩大方向，首先是既有客戶與應用持續深化，多項既有客戶的新產品已陸續進入量產階段。其次是在新客群與新應用方面，策略性切入多個新興領域，初期出貨量已顯著放大，為營收注入新動能。

除了既有核心應用，雅特力在AIoT及新興應用領域的布局也已進入收成階段，去年積極投入的高技術門檻產品，包括高階電競鍵鼠、擦窗機器人、泳池清潔機器人及3D印表機等，均開始貢獻實質營收。其中電競市場受規格升級帶動，高單價鍵鼠需求明顯成長；智慧家居應用則由室內清潔延伸至擦窗與泳池等利基市場。在智慧工業領域，3D印表機隨著應用範圍持續擴展，需求逐步放量。