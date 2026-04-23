快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

聽新聞
0:00 / 0:00

雅特力財報／首季獲利0.68億元、年大增386% 每股賺1.16元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
雅特力董事長暨總經理王國雍。聯合報系資料照
雅特力董事長暨總經理王國雍。聯合報系資料照

控制器廠雅特力-KY（6907）23日公布首季財報，歸屬母公司業主淨利季增近九成，每股純益為1.16元。

雅特力主攻32位元MCU業務，首季合併營收為6.53億元，季增51%，較去年同期增加75%；毛利率持續優化，提升至35%；歸屬母公司業主稅後淨利為0.68億元，季增89%、年大增386%，每股純益為1.16元。

雅特力表示，該公司整體表現呈現穩健成長態勢，且並非仰賴單一產品或客戶，而是來自多元產品線與市場策略同步發酵，顯示長期推動的多元化產品布局轉型策略已逐步開花結果。首季的成長動能主要來自兩大方向，首先是既有客戶與應用持續深化，多項既有客戶的新產品已陸續進入量產階段。其次是在新客群與新應用方面，策略性切入多個新興領域，初期出貨量已顯著放大，為營收注入新動能。

除了既有核心應用，雅特力在AIoT及新興應用領域的布局也已進入收成階段，去年積極投入的高技術門檻產品，包括高階電競鍵鼠、擦窗機器人、泳池清潔機器人及3D印表機等，均開始貢獻實質營收。其中電競市場受規格升級帶動，高單價鍵鼠需求明顯成長；智慧家居應用則由室內清潔延伸至擦窗與泳池等利基市場。在智慧工業領域，3D印表機隨著應用範圍持續擴展，需求逐步放量。

控制器 機器人 營收

延伸閱讀

勝一財報／第1季獲利6.06億元、創新高 年增27.5%

M31公布3月自結淨損2,400萬元 每股虧0.56元

信邦財報／第1季獲利8.65億元 第2季將優於第1季

優群財報／第1季獲利2.54億元、EPS 2.82元 今年可望逐季增長、續創高

相關新聞

雅特力財報／首季獲利0.68億元、年大增386% 每股賺1.16元

微控制器廠雅特力-KY（6907）23日公布首季財報，歸屬母公司業主淨利季增近九成，每股純益為1.16元。

雲象將登創新板 明秀業績

廣達轉投資的雲象科技（7803）將於5月下旬以每股暫定承銷價25元創新板上市，公司將於明（24）日舉辦上市前業績發表會。

聯亞擴產衝營運 斥資13億買設備 與日商簽長約

光通訊股王聯亞（3081）昨（22）日召開線上法說會，公司表示，產能供不應求，將斥資13.15億元添購設備擴產，並與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦（InP）基板長期供貨合約，衝刺業績。

欣銓2026年營運逐季成長

欣銓（3264）第1季營收39.8億元，季增4.9%，年增23.9%，法人預期，其今年可望逐季成長，產能利用率受惠外溢訂單、新專案貢獻，有機會提升至80%，業績淡季不淡。

櫃買指數連12日創高

櫃買中心副總李淑暖昨（22）日指出，包括櫃買指數、4月上櫃股票及上櫃有價證券、興櫃成交值均創新高，顯示股票市場持續熱絡。此外，永續發展債券今年來已發行十檔，發行金額共161億元。

竑騰2026年營收拚倍增

半導體設備廠竑騰（7751）搭上輝達新世代Rubin系列平台全新散熱設計商機，切入相關散熱貼合製程設備供應鏈，訂單能見度延伸至明年，今年業績可望力拚翻倍成長，優於先前預期的年增六成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。